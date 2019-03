La sixième saison de «Schitt’s Creek» sera la dernière

Toronto — Les adeptes de la série canadienne Schitt’s Creek devront faire leurs adieux à la famille Rose. L’émission humoristique prendra fin l’année prochaine, ont annoncé jeudi ses créateurs, Eugene Levy et son fils Daniel. Les 14 derniers épisodes seront diffusés à compter du mois de janvier 2020 sur les ondes de CBC au Canada et à Pop TV aux États-Unis. « J’ai toujours su comment l’émission finirait, a confié Daniel Levy en entrevue téléphonique depuis Toronto. J’ai toujours vu chaque saison de notre série comme un chapitre dans l’histoire de la vie de cette famille, et nous avons atteint l’inévitable conclusion dans cette histoire. » La série, qui était méconnue à ses débuts, a depuis lors été saluée par la critique.