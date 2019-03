Pas de Netflix à Cannes

Photo: Paul Sakuma Associated Press

Selon le magazine américain Variety, l’édition 2019 du Festival de Cannes, en mai, se fera sans productions Netflix, en compétition et hors concours. Ce n’est pas faute d’avoir multiplié les propositions de part et d’autre, mais sans terrain d’entente. La semaine dernière à Los Angeles, le délégué général du festival, Thierry Frémaux, rencontrait encore les délégués de la plateforme numérique Ted Sarandos et Scott Stuber. Rappelons qu’en 2017, deux films Netflix avaient concouru pour la Palme d’or, à l’ire des exploitants de salles français, qui criaient à la concurrence déloyale du matamore américain, d’où une volte-face cannoise. En 2018, Roma, chef-d’oeuvre d’Alfonso Cuarón, entre autres productions Netflix, n’avait pu concourir à Cannes, mais avait remporté le Lion d’or à Venise et trois prestigieux Oscar. Il appert de toute façon que les grands films Netflix en cours, comme The Irishman, de Martin Scorsese, et The Laundromat, de Steven Soderbergh, ne seraient pas terminés à temps pour le festival de la Côte d’Azur.