Comme si vous y étiez

Voici l’occasion d’assister à un des concerts de la tournée européenne de l’OSM sans sortir de chez soi. L’orchestre montréalais et Marie-Nicole Lemieux offrent au public parisien Le sacre du printemps de Stravinski et des oeuvres de Wagner et de Debussy.

Kent Nagano et l’Orchestre symphonique de Montréal en direct de la Philharmonie de Paris, Mazzo Live, HD, 15 h 30, rediffusion, 20 h 30

Comparaisons autochtones

Dans ce très beau documentaire du nouveau venu Alexandre Lefebvre, on suit la jeune Mohawk Wahiakatste Diome-Deer, qui part à la rencontre de peuples autochtones de Sibérie pour mieux comprendre comment conjuguer modernité et traditions au quotidien.

Sur la grande terre, RDI, 20 h