Déchets urbains

Un reportage suit la trace des sols plus ou moins contaminés extraits des chantiers de la métropole jusque dans nos campagnes, souvent pas très loin de terres agricoles.

Enquête, Radio-Canada, 21 h

Pionnière oubliée

Ce documentaire sort de l’ombre la chercheuse canadienne Anne Innis Dagg, la première « girafologue » au monde. On nous explique les tristes raisons de cet « oubli ».

La femme qui aimait les girafes, Canal D, 22 h

Accepter la différence en famille

Cette minisérie britannique raconte avec sensibilité et un certain didactisme l’urgence d’un préadolescent qui s’est toujours identifié comme une fille à se montrer sous son vrai jour, et le processus d’acceptation de sa famille.

De Max à Maxine, Tou.tv Extra