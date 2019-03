La quête

L’auteure et scénariste Sarah-Maude Beauchesne propose dans cette websérie de dix épisodes une adaptation de son blogue, le récit d’une rupture amoureuse déchirante et d’une quête d’indépendance, où elle interprète d’ailleurs le rôle principal.

Fourchette, Tou.tv

La grande bleue amochée

Le titre de cette enquête journalistique fouillée donne le ton : la mer Méditerranée, première destination touristique au monde, est victime d’un développement industriel et économique au rythme effréné. Et elle en pâtit beaucoup. Tellement qu’elle pourrait devenir une mer morte. Portrait du désastre à venir, si on ne fait rien…

La Méditerranée va-t-elle passer l’été, Télé-Québec, 20 h