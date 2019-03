Deuil dangereux

Le comédien anglais Ricky Gervais (The Office) propose cette nouvelle comédie dramatique en six épisodes dans laquelle il incarne un veuf qui vit son deuil en choisissant de faire et de dire tout ce qu’il veut sans se soucier des autres. C’est sans compter sur le « soutien » de son entourage…

After Life, Netflix, dès vendredi

La politique, la religion et les femmes

Ce documentaire d’Yvonne Dufour, qui tombe à point en ce lendemain de 8 mars, s’intéresse aux droits de femmes dans certaines régions du monde, fragilisés par les liens étroits entre le religieux et le politique.

Radio-Canada, samedi, 22 h 30