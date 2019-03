Une nouvelle série de Richard Blaimert à Radio-Canada

Radio-Canada a annoncé lundi la création de Cerebrum, une nouvelle série de l’auteur Richard Blaimert destinée à la plateforme Tou.TV Extra. Prévue pour l’été 2019, cette production en 10 épisodes de 60 minutes est un « drame campé dans l’univers fascinant et méconnu de la santé mentale et de ses dérives », explique le diffuseur public. Blaimert, à qui l’on doit Hubert et Fanny et Nouvelle adresse, est à la fois auteur et producteur de Cerebrum. L’émission mettra en vedette Claude Legault, Evelyne de la Chenelière et Christine Beaulieu.