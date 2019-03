«Projection privée»: le film de leur vie

La salle de cinéma peut avoir un effet enveloppant, qui exalte les émotions du spectateur. Imaginez quand on y voit projeté le petit film de sa vie : les moments, les gens, les épreuves et les bonheurs qui l’ont marquée, sur grand écran. C’est l’expérience à laquelle se prête bien volontairement une douzaine d’artistes bien connus, dont Guylaine Tremblay, Florence K, Gildor Roy, PY Lord et Anick Lemay. Entre les séquences de ce film constitué d’images d’archives de leur vie privée, pour la plupart sorties des voûtes familiales, et d’entrevues tournées pour l’occasion avec des amis, parents et proches, ces vedettes livrent leurs impressions et explications sur ce qu’elles viennent de voir.

La comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc anime avec aisance et un plaisir évident cette série d’entretiens-projections, qui s’inscrit bien dans la flopée « d’émissions de vedettes » telles Prière de ne pas envoyer de fleurs et 1res fois, mais dans un registre nettement plus sobre, sérieux et larmoyant… C’est du moins l’impression que laissent les deux épisodes rendus disponibles à la presse, mettant en vedette Brigitte Lafleur et Joël Legendre, qui sont visiblement émus et bouleversés par ce torrent de souvenirs marquants et de témoignages d’êtres chers.

Ceci dit, malgré certaines qualités indéniables, cette série s’avère intéressante uniquement pour les admirateurs des artistes célébrés. Les amateurs de revues à potins y trouveront sans doute également leur compte.