Sur vos écrans: des nouveautés pour «relâcher» en famille

Tout un lot de nouvelles productions jeunesse originales québécoises est mis en ligne juste à temps pour la relâche scolaire. Panorama de cette offre qui s’adresse à toute la famille.

Séries dérivées

Après la relecture de Passe-Partout, la chaîne publique québécoise continue à tirer la substantifique moelle de certains de ses succès familiaux en proposant des séries dérivées de Cochon dingue et de Conseil de famille. La première suit l’entrée dans une nouvelle école en plein milieu d’année du sympathique rongeur-vedette, à qui Marc Labrèche prête toujours sa voix. La seconde est une suite de la comédie familiale à succès, qui s’est conclue en décembre dernier. Comme son titre l’indique, elle se concentre sur le personnage de Clovis, l’ado vidéaste de la famille, qui vit intensément sa 5e secondaire.

Photo: Télé-Québec

Questions, réponses et réflexions

La série de capsules animées Joe Bizz, toutes simples en apparence et au propos beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, atteint sa cible pédagogique avec un humour. Un ver de terre et une mouche, les deux héros du titre, nous font réfléchir à travers leurs aventures plus ou moins cocasses aux dangers à éviter et aux limites à respecter dans la jungle numérique. Fait pour les jeunes, mais peut-être tout aussi efficace pour les adultes…



Les premières productions originales de « l’offensive » jeunesse de Radio-Canada sont mises en ligne en cette semaine de relâche. On est très curieux de voir le magazine à sketchs mettant en vedette entre autres Pier-Luc Funk et Gabrielle Fontaine (la nouvelle Passe-Carreau), où l’on dresse une liste « absurde » de choses à savoir. Idem pour les capsules mettant en vedette l’humoriste et comédienne Rosalie Vaillancourt et son chien Chantal, qui répondent aux questions de leur public préadolescent.



Joe Bizz

14 mille millions de choses à savoir

Tout.tv Extra, dès le 4 mars



Demande donc à Rosalie

Tou.tv, dès le 1er mars

Photo: Tou.tv

Jeu dangereux ?

On change de registre avec cette websérie de suspense pour ados créée par le tandem derrière la fantastique et fascinante série Marc-en-Peluche, de Benoit Lach et Vincent Lafortune. Le village de Sainte-Pauline-de-la-Légère est plongé dans le noir un soir d’hiver à cause d’une panne d’électricité qui durera des semaines. Celle-ci estsurvenue quelques minutes après que l’énigmatique personnage principal se fut fait rejeter de l’équipe de jeu vidéo qu’il formait avec ses amis. Les jeunes du coin enquêtent et un coyote rôde dans les parages… Le premier épisode place les enjeux et donne le goût de voir la suite.



Photo: Télé-Québec

Bilan de quarantenaires L’animateur Pierre-Yves Lord vient de franchir le cap de la quarantaine. Dans cette série d’entretiens intimistes, il discute avec huit personnes de différents horizons qui ont aussi récemment atteint cet âge «marquant» de leur passé, de ce qu’elles sont devenues et de ce qu’elles espèrent pour l’avenir. La mairesse Valérie Plante, l’entraîneuse-chef des Canadiennes de Montréal Caroline Ouellette, le chanteur Corneille et cinq autres invités inconnus du grand public, mais tout aussi passionnants, se livrent avec franchise et générosité à cet exercice éclairant.



Ma génération

Véro.tv et Tou.tv Extra, dès jeudi

