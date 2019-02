Autistiquement parlant

L’humoriste Louis T., qui a reçu il y a quelques années un diagnostic de syndrome d’Asperger, utilise les mêmes méthodes de recherche qui font des merveilles dans sa websérie Vérités et conséquences pour démystifier avec humour, sérieux et émotion (dans la mesure du possible…) le trouble du spectre de l’autisme. On en sort mieux informé et diverti. Difficile de faire mieux.

Apprenti autiste, Télé-Québec, 20 h

Un autre duo policier

La formule de la comédie d’action avec deux protagonistes que rien ne réunit, du moins en apparence, est à nouveau exploitée dans cette nouveauté, où l’on suit les aventures de deux flics forcés de faire équipe, un agent du FBI en peine d’amour et une espionne « dure à cuire » de la CIA. À prendre ou à laisser.

Whiskey Cavalier, CTV, 22 h