Pour poussinots nouveaux

Après un battage médiatique et un mystère bien entretenu, la nouvelle version de l’émission phare de toute une génération débute ce soir. Trois autres épisodes seront mis en ligne après le générique de fin.

Passe-Partout, Télé-Québec, 18 h et sur le portail Coucou de telequebec.tv

Le préféré des enfants est triste

Le réalisateur Michel Gondry et l’acteur comique Jim Carrey refont équipe près de 15 ans après le magnifique film Eternal Sunshine of the Spotless Mind dans cette comédie dramatique racontant le difficile deuil d’une vedette d’une émission culte pour enfants, qui a d’ailleurs été renouvelée pour une deuxième saison. En voici la version française.

Kidding, Super Écran, 23 h 05