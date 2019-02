Notre choix cette fin de semaine

Roi hiver

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une série documentaire de saison, puisqu’elle s’intéresse à la façon dont se vit la saison froide. Premier arrêt : Bariloche, la « Petite Suisse » d’Argentine.

Nordik, TV5, vendredi, 20 h

Dans l’univers de Luc Dionne

Après l’avoir reçu à son happening musical en direct, France Beaudoin mène une grande entrevue avec le passionnant auteur de District 31.

Pour emporter, Artv, vendredi, 20 h

Ciné-célébrations

Grosse fin de semaine de gala pour le 7e art dans l’Hexagone et chez nos voisins méridionaux. Les Français rendront hommage à Aznavour, les Américains ressusciteront Queen.

La 44e cérémonie des César, Canal+ International, vendredi, 15 h et The Oscars, CTV et ABC, 20 h