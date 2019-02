Terre de croyants

Le pénultième épisode de la deuxième saison de cette superbe série documentaire consacrée aux rites de passage marquants dans diverses contrées du monde s’arrête en Jamaïque, pays qui a la particularité de compter le plus grand nombre d’églises au kilomètre carré au monde.

La vie en quatre temps, TV5, 20 h

Fabuleux destin d’un artiste d’exception

La vie mouvementée de Sammy Davis Jr., artiste multidisciplinaire « noir, juif et borgne » qui aimait se moquer de ses « tares », est à l’image du XXe siècle : foisonnante et contradictoire. Ce portrait, riche d’archives visuelles et sonores rares et de témoignages éclairants, donne toute la mesure de ce personnage hors de l’ordinaire.

American Master : Sammy Davis Jr. — I’ve Gotta Be Me, PBS, 21 h