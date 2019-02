Notre choix cette fin de semaine

Au-delà des blagues faciles

L’affaire Bobbitt a fait la manchette il y a déjà plus de 25 ans, presque sur le mode comique. Cette série documentaire dans la mouvance de True Crime creuse un peu pour s’intéresser aux raisons profondes de ce crime « marquant » : la violence conjugale et sexuelle dont était victime la coupable…

Lorena, Amazon Prime Video, dès vendredi

Glyphosate : exemples et questions

L’ingrédient actif de l’herbicide Roundup de Monsanto crée la controverse depuis longtemps, mais encore plus depuis qu’il a été réhomologué au Canada pour 15 ans… Le magazine agricole s’intéresse justement au processus d’homologation et montre plusieurs exemples d’utilisation de cette substance par des agriculteurs canadiens et ses conséquences.

La semaine verte, Radio-Canada, samedi, 17h et dimanche, 12 h 30