Sur vos écrans: populaire, mais controversé

Le glyphosate en questions

Et en réponses… C’est ce que propose Radio-Canada cette semaine au programme de trois de ses émissions phares. Le magazine d’actualités agricoles et environnementales présente quatre reportages sur cette substance controversée présente dans le Roundup de Monsanto utilisé par les agriculteurs d’ici, et sur comment elle est toujours permise par les autorités. L’épicerie se penche sur la présence du glyphosate dans ce que l’on mange, tandis qu’Enquête revient sur les Monsanto Papers et sur le processus d’homologation au Canada.

Radio-Canada, samedi, 17 h et dimanche, 12h30Radio-Canada, mercredi, 19h30Radio-Canada, jeudi, 21h

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sammy Davis Jr. était un homme de contrastes et d’audaces. Ce danseur, chanteur, musicien, acteur et imitateur afro-américain, à la carrière qui s’étend des années 1930 jusqu’à son décès en 1990, a été un des premiers artistes noirs à s’attirer l’affection du public blanc, tout en le choquant par ses amours interraciales, et à s’attirer les foudres du public noir, entre autres pour son appui à Richard Nixon aux élections présidentielles de 1972, quelques années après avoir marché aux côtés de Martin Luther King… Ce long documentaire, riche d’images d’archives et de témoignages éclairants, plutôt conventionnel dans la forme, dresse un portrait fascinant de la carrière et de la vie privée houleuse de cette personnalité publique marquante du XXe siècle qui n’avait rien de bien conventionnel : un autodidacte (il n’est jamais allé à l’école), borgne, converti au judaïsme, qui ne se gênait pas pour ironiser sur ces « tares ». En complément de programme, un montage de quelques-unes de ses performances marquantes.

PBS, mardi, 21h

Aznavour, Redford et des baigneurs

Comme ce fut le cas pour la musique deux semaines plus tôt, les cérémonies qui récompensent le meilleur du cinéma français et américain sont présentées à deux jours d’intervalle. Drôle de hasard… En attendant la remise des Oscar, il y a donc celle des César, consacrée cette année au regretté Charles Aznavour. Kad Merad (Baron noir) anime cette édition, qui récompensera Robert Redford d’un César d’honneur, et pour laquelle partent favoris le thriller familial Jusqu’à la garde et l’attendrissante comédie dramatique Le grand bain.

Le visionnement en continu Le titre de cette série documentaire en huit épisodes révèle la nature ambitieuse de ce projet : dresser un portrait du fouillis complexe qu’est l’économie mondiale actuelle, de ses impacts sur nos vies et de ses perspectives d’avenir, plus ou moins encourageantes. Le réalisateur de The Big Short et Vice, Adam McKay, réalise avec la touche cynique qu’on lui connaît (c’est du moins ce qui se dégage de la bande-annonce…) ce tour de la planète fric animé par l’acteur Kal Penn.



The Giant Beast That Is the Global Economy

Amazon Prime Video, dès vendredi

Planches de salut

Dans Minding the Gap, le documentaire virtuose plébiscité par Barack Obama, Bing Liu raconte au « je » comment lui-même et deux amis ont réussi à tourner le dos à leur milieu toxique en poursuivant leur passion salvatrice pour la planche à roulettes. PBS diffuse ce portrait fin esquissé par petites touches sur une période de 12 ans, racontant en filigrane l’histoire de Rockford, en Illinois, une ville aussi dure que pauvre, mise à l’épreuve plus souvent qu’à son tour. Voilà un travail sans complaisance, primé de nombreuses fois, qui pourrait l’être encore aux Oscar, où il concourt pour le titre de documentaire de l’année. Minding the Gap PBS, lundi, 21h

Canal+ International, vendredi, 15 h, rediffusion à 20h