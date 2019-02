Bêtes d’amour

Si la fête des coeurs des humains ne vous dit rien, cette minisérie documentaire de la BBC (suite jeudi prochain, même heure, même chaîne) sur les relations « amoureuses » et habitudes conjugales des animaux est peut-être pour vous…

Passions animales, Explora, 19 h

« Millénialeries »

C’est le néologisme qui nous vient en tête à propos de ce lot de nouveautés disponibles en visionnement en continu. La suite des sketchs absurdes et hilarants de Marc Brunet et consorts sur les travers de la génération Y s’introduit dans les sphères personnelle et professionnelle de deux vedettes associées à cette génération : la comédienne (et rénovatrice) Sarah-Jeanne Labrosse et la chanteuse Marie-Mai.

Like-moi, saison 4, Club Illico, Passion poussière et Marie-Mai : ma façon d’exister, Tou.tv Extra