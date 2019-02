La fameuse charge mentale…

La gestion du quotidien à la maison pèse sur bien des parents, encore surtout des mamans. Ce concept que l’on qualifie de « charge mentale » est décortiqué en compagnie de deux auteurs qui s’y sont intéressés. Également au programme, le bégaiement chez les enfants.

Format familial, Télé-Québec, 19 h 30

Étrange futur

Une autre série d’anthologie (c’est la mode) sur une autre plateforme en ligne payante (ça aussi, c’est la mode…) : une comédie de science-fiction en six épisodes qui raconte les histoires d’habitants dans la ville de Weird dans un futur indéterminé. Plusieurs vedettes du petit et grand écran américain participent à ce projet, dont un certain Mark Hamill…

Weird City, YouTube Premium, dès aujourd’hui