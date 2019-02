Notre choix cette fin de semaine

Soirs de gala

L’Hexagone et nos voisins du sud célèbrent leur scène musicale respective cette fin de semaine. Une occasion de faire le plein de nouveautés ou de voir triompher (ou pas…) vos préférés.

Les Victoires de la musique 2019 et The 61st Annual Grammy Awards, CityTv et CBS, dimanche, 20 h

Trouver le beau ailleurs

Un peu dans la continuité de la série documentaire Ça ne se demande pas, ce docu s’intéresse au concept de beauté chez les personnes non voyantes, à travers les réflexions de quatre personnes qui ont perdu la vue (totalement ou presque) à différents moments dans leur vie. À regarder les yeux ouverts ou fermés.

Beauté aveugle, AMI-Télé, dimanche, 19 h