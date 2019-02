Une soirée au Bolchoï

En cette soirée de politique américaine, un voyage (strictement culturel) en Russie pourrait être une option intéressante. C’est ce que propose ce double programme de ballets présentés ces dernières années dans l’institution moscovite, sur des musiques de Delibes et de Chostakovich.

Coppelia, suivi de L’âge d’or, Mezzo Live HD, dès 20 h

Le programme du président

Retardé d’une semaine pour cause de paralysie du gouvernement, le traditionnel discours du président américain sur son programme pour l’année à venir devant le Congrès pourrait causer des surprises, comme le fait souvent celui qui le prononcera depuis son arrivée à la Maison-Blanche…

State of the Union Address, RDI et toutes les grandes chaînes américaines, 21 h