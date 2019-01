«Phil s’invite»: maison, douce maison

Dans Phil s’invite, la toute nouvelle émission de la chaîne V, l’humoriste Phil Roy « inverse les rôles » habituels des émissions de type talk-show et installe son plateau dans la maison d’un de ses quatre invités hebdomadaires. Avec à la clé une heure de conversations beaucoup plus conviviales et sincères que dans de nombreuses productions télévisuelles. Maison, douce maison, comme dirait le tapis d’entrée.

Le tonitruant barbu Phil Roy mène rondement le bal de cette émission qui en contient en quelque sorte deux. Il y a d’une part l’arrivée de l’équipe sur les lieux de tournage, ce qui amène déjà une série de confidences et de découvertes, sous une forme plus informelle, voire proche des coulisses. En gros : montre-moi où tu vis et je te dirai qui tu es. Et il y a aussi un volet entrevues, lors duquel trois invités supplémentaires se joignent à l’exercice. Dans le cas du premier épisode, par exemple, Phil Roy s’invite chez Maripier Morin, avant que n’arrivent Patrick Groulx, Marie-Lyne Joncas et Antoine-Olivier Pilon pour un tournage plus officiel.

« C’est pas un show de table, et c’est pas un show de “plogue”. C’est vraiment un show de discussions », tranche Phil Roy. Et il est convaincu que le succès de cette émission — née d’une idée originale de Julie Snyder — réside dans les lieux de tournage.

« Ça crée beaucoup de moments, comment je dirais… peu probables, qu’on n’est zéro habitués de voir à la télé. C’est ça qui est l’fun. C’est comme s’il n’y avait même pas de glace à briser, c’est comme s’il n’y avait pas de glace en partant, tout le monde est déjà “lousse”. »

Conséquence, les confidences sont plus faciles, les invités sont physiquement plus proches les uns des autres et le ton est bien moins officiel dans ce que Phil Roy appelle « leur habitat naturel » que dans un studio officiel de télévision. Dans le premier épisode montré lundi aux médias, par exemple, on n’a pas l’impression de voir le comédien Antoine Olivier Pilon se la jouer comme le monsieur sérieux qu’il n’est pas, alors qu’il raconte plutôt des histoires de fêtes nocturnes et utilise une langue de tous les jours.

Le rythme est très rapide, il y a plusieurs décrochages, mais Phil s’invite réussit aussi à creuser un filon principal par émission. Au premier épisode, de nombreuses questions tournent autour du succès, de l’ambition, de l’argent. « Ce sera probablement le seul épisode de la saison où on va traiter de ce sujet-là en profondeur, explique Phil Roy. Mais [dans l’épisode] chez Valérie Roberts et Martin Juneau avec Fabien Cloutier et Yann Perreau, on a parlé beaucoup d’enfants, de famille. » En gros, chaque semaine sera bercée par un sujet prédominant, ou « une colonne vertébrale », de dire l’animateur.

Pour cette saison de Phil s’invite, l’humoriste installera aussi ses pénates chez Pénélope McQuade, Pier-Luc Funk, Marilou, Jay Du Temple, Étienne Boulay, Livia Martin et Maxim Martin, Julie Ringuette et Pascal Morissette, Pierre-Yves Lord et Rémi-Pierre Paquin.

Phil Roy, qui termine ces jours-ci sa tournée Monsieur, avait déjà touché à l’animation, entre autres avec l’émission ALT, sur les ondes de Vrak, mais celui qui aime bien les chapeaux n’avait jamais porté celui d’intervieweur. « Je trouve ça vraiment l’fun, et j’aime le faire à ma manière, proposer des nouvelles idées et des nouvelles façons de faire tout en écoutant les conseils des gens qui m’entourent », dit-il.

Un point à améliorer ? « C’est un nouvel aspect de ma personnalité que je dois travailler : l’écoute. Moi je suis habitué d’être la personne qui se fait poser des questions, à qui on demande de parler et de donner du jus. Là, je me rends compte que c’est tout aussi important d’avoir un animateur qui est à l’écoute, qui va être capable de rebondir sur quelque chose qui a été dit. »