Les flâneurs

Tabasco tueuse

C’est encore trop rare, une fiction dont le Web est l’habitat naturel. Difficile de faire mieux, et plus fou, que Le Killing, websérie diffusée depuis janvier sur la plateforme Noovo. Les animateurs du camp de jour Saint-Cardinal passent tout l’été à essayer de s’éliminer les uns les autres, à l’aide d’un couteau en plastique ou de sauce piquante, afin de remporter le titre de « Master Killer ». Six épisodes plus tard, on ignore encore qui est le public cible de cette série fantaisiste, mais on se sent très, très concernés.