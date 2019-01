Retour musical

Cette première édition de l’année du magazine culturel propose un palmarès des meilleurs albums québécois de tous les temps, établi par des critiques, des artistes et des mélomanes. Les interprètes masculin et féminin de 2018 à l’ADISQ, Patrice Michaud et Klô Pelgag, discutent avec l’équipe de cette sélection.

Esprit critique, Artv, 20 h

Automne ontarien

Après une première saison dans la froidure de l’hiver et une deuxième dans les nuées de mouches estivales, la troisième saison de cette adaptation des romans de Giles Blunt se déroule à l’automne, après le décès tragique de l’épouse du détective Cardinal. Podz est toujours à la barre de ce polar nordique diffusé simultanément dans les deux langues officielles.

Cardinal : quand tu liras ces mots, Super Écran et CTV, jeudi, 21 h