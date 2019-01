Controversé herbicide

Il y a une dizaine de jours, Santé Canada maintenait l’approbation des herbicides à base de glyphosate, comme le fameux Roundup, des produits considérés dangereux par certains. Cette édition spéciale du magazine français d’affaires publiques explore plusieurs angles de ce sujet toujours chaud…

Envoyé spécial, TV5, 20 h

Comiques minoritaires

Dans cette nouvelle série, on fait la connaissance d’humoristes canadiens issus de minorités linguistiques qui arrivent à vivre de leur art. Ils (et quelques fois elles) partagent leurs inspirations, leur démarche de création et quand même quelques blagues…

Le sens du punch, UNIS, 20 h 30