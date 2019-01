Faux exclus

Outre un reportage sur un consommateur qui a payé près de cinq fois plus cher une voiture d’occasion après avoir signé un contrat de troisième chance au crédit, il sera question des ratés de la fameuse liste des numéros exclus, qui devait protéger contre les appels indésirables.

La facture, Radio-Canada, 19 h 30

Périls ferroviaires

Cette série documentaire se penche sur les moyens mis en place pour protéger le réseau ferroviaire canadien des intempéries et autres périls naturels… Mais pas nécessairement des « erreurs humaines ». Intéressant, si on arrive à supporter la traduction française agaçante et l’habillage sonore tonitruant.

Train d’enfer, Canal D, 19 h