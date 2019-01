Même si elle dit comprendre le choix des producteurs et réalisateurs, Danielle Ouimet aurait apprécié être invitée au Bye Bye 2018, qui soulignait cette année ses 50 ans.

Plusieurs comédiens et chanteurs qui, au cours des années, ont joué dans cette émission culte ont été appelés à faire des caméos dans le dernier Bye Bye, mais Danielle Ouimet a été oubliée.

Elle a pourtant été la vedette des Bye Bye 1973 et 1974, en compagnie de Dominique Michel et des regrettés Paul Berval et Benoit Marleau. Il s’agissait des balbutiements de l’émission.

En entrevue à La Presse canadienne, Danielle Ouimet dit accepter qu’on ait pas pensé à elle, puisqu’elle n’est plus associée aujourd’hui à l’humour ou à la comédie. « Les nouveaux réalisateurs se souviennent surtout de moi en tant qu’animatrice », précise-t-elle.

« J’imagine que si on ne m’a pas invitée, c’est un choix de réalisation », dit Mme Ouimet. « 0n a probalement pris ceux qui étaient les plus près de Dominique (Michel) dans la vraie vie… j’étais très près de Dodo dans les années 70 et 80, mais nos chemins ont pris des directions différentes », ajoute-t-elle.

« Et puis j’ai fait seulement deux Bye Bye… on a probalement pensé d’abord à ceux qui en avaient fait un peu plus », conclut Mme Ouimet.

Mais si elle avait été invitée, « c’aurait été un plaisir sans nom, c’aurait été tellement agréable de ressasser des bons souvenirs ».

« Mais, comme dans tout, on a tendance à oublier ceux qui ont été… », laisse tomber celle qui aura bientôt 72 ans.

Danielle Ouimet est toujours très active. Elle peint ; elle enseigne les arts plastiques et la décoration ; et elle écrit un 4e bouquin rempli d’anecdotes sur sa vie et sa carrière.

Elle prépare également un « spécial » pour souligner les 50 ans, en mai 2019, du film « Valérie », qui avait fait scandale à l’époque. « La preuve que le temps passe », dit Mme Ouimet, « seulement deux comédiens de ce film sont toujours vivants, dont Clémence Desrochers ».