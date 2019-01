Notre choix cette fin de semaine

Fringale de nuit

Ce magazine américain consacré à l’offre culinaire nocturne dans certaines villes du monde fait un arrêt à Montréal. Sympathique, si on arrive à supporter la traduction désagréable.

Ouvert la nuit, Zeste, vendredi, 21 h

Avant le vote fatidique…

Le collègue Christian Rioux fait référence dans sa chronique d’aujourd’hui au téléfilm The Uncivil War, à propos de la campagne référendaire du Brexit. Il est possible de l’attraper de ce côté de l’Atlantique sous un autre titre plus évocateur, en ondes ou en ligne.

Brexit, HBO et Cravetv.ca, samedi, 21 h