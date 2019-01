Comme June aime Johnny, Alicia Deschênes

Mots-clés de la bio : guitare, 12 ans, Beatles, Green Day, EP en anglais (deux fois), diplôme de l’École nationale de la chanson de Granby, divers concours, rencontres marquantes, Louis-Jean Cormier, Luc de Larochellière, des premières parties. Et puis Daran qui réalise le premier minialbum en français, en 2017. Et voilà le premier album complet, avec Daran aussi. Premier émoi de 2019. Dès J’trouve ça beau, c’est l’évidence : on trouve ça (vraiment, vraiment) beau. La délicate peur dans le timbre, les élans de confiance fugaces, Alicia touche au coeur sans trop vouloir y toucher. Les guitares façon Daran soutiennent admirablement l’interprète inquiète, qui s’affirme à mesure qu’on avance avec elle dans l’album. Arrivés à Est-ce que vous m’entendez ?, ça résonne fort : « Je cherche ma place entre vos ombres… » L’acoustique Aimez-moi, inlassablement, implore. Et puis à la fin, la chanson-titre s’offre des modèles, comme un espoir. On répond : oui, Alicia. On va te suivre.



Écoutez Mon âme sœur est ailleurs

Comme June aime Johnny ★★★★ Chanson folk Alicia Deschênes, LMM