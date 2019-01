Des images du drame de Lac-Mégantic dans une autre production de Netflix?

Un jour après avoir appris qu’une série de science-fiction de Netflix avait utilisé une vidéo de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, la mairesse de la municipalité croit maintenant que les images ont été présentées dans une autre production du service de vidéo sur demande, le film Bird Box.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, souhaite que Netflix visionne son catalogue en entier pour s’assurer que les images de la tragédie ne soient pas utilisées dans un contexte de divertissement.

En entrevue, Mme Morin a confié que la municipalité cherchait à obtenir des garanties de la part de Netflix pour qu’il retire les vidéos en question. La Ville fera le suivi, a-t-elle promis, ajoutant qu’elle avait l’appui des citoyens.

Mardi, un citoyen de Lac-Mégantic a partagé une séquence de Bird Box, dans laquelle, vers le début du film, on peut voir pendant quelques secondes les images de la tragédie. La Presse canadienne a pu visionner les images sur Netflix, qui sont identiques à une vidéo amateur de la tragédie.

Précédemment, durant les Fêtes, Guillaume Bouchard, professeur dans une école secondaire, regardait la plus récente saison de la série Travelers lorsqu’il a aperçu quelque chose de familier sur son écran.

Dans la série, une bombe nucléaire venait d’exploser dans les rues de Londres, mais au lieu de voir l’incendie ravager la capitale britannique, M. Bouchard visionnait des flammes orangées dans une petite ville. En arrière-plan, au bout de la rue, on pouvait voir un réservoir de pétrole calciné.

Il a appuyé sur pause et a fait une recherche rapide qui a confirmé ses impressions : Netflix avait pris la vidéo de l’une des tragédies les plus mortelles dans l’histoire récente canadienne, lorsqu’un train transportant du pétrole a déraillé et explosé à Lac-Mégantic en 2013, faisant 47 morts.

La série Travelers, du Canadien Brad Wright, a été filmée à Vancouver et est produite par Peacock Alley Entertainment, à l’origine en collaboration avec Netflix et Showcase. Netflix est le distributeur exclusif de la troisième et dernière saison.

Carrie Mudd, présidente de l’entreprise torontoise Peacock Alley Entertainment, a indiqué qu’elle avait pris la vidéo d’un vendeur de banques d’images établi à New York, appelé Pond 5. Elle a assuré qu’elle n’était pas au courant d’où la vidéo provenait. La Presse canadienne n’a pu joindre Pond 5.

« Nous nous excusons sincèrement et nous n’avons aucune intention de manquer de respect pour les événements tragiques de 2013 », a déclaré Mme Mudd dans un courriel. « Nous travaillons déjà à remplacer la vidéo dans la série. »

Mardi matin, les images de Lac-Mégantic étaient toujours dans l’épisode en question.

Un porte-parole de Netflix n’a pas voulu accorder d’entrevue, mais a indiqué que l’entreprise avait contacté Peacock Alley Entertainment, et avait confirmé avec eux que les images seraient retirées. Interrogée sur le cas de Bird Box, l’entreprise a dit qu’elle devait faire des vérifications.