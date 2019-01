Après la controverse

Six mois après l’annulation du spectacle SLĀV, à la suite d’accusations d’appropriation culturelle, ce documentaire aborde avec prudence ce sujet explosif en donnant la parole à ses artisans et à d’autres acteurs de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre en 2018.

Entends ma voix, Artv, 20 h 30

Marathon sportif quotidien

L’animateur et commentateur Jean-Charles Lajoie, dont les amateurs de radio sportive étaient en deuil depuis quelques semaines, après son départ du 91,5 FM, retourne à l’antenne de TVA Sports, six ans plus tard et par la grande porte, avec une quotidienne de deux heures en compagnie de nombreux collaborateurs, dont Mike Bossy, Yvon Pedneault, Biz et Fred Savard.

JiC, TVA Sports, dès 17 h