Mourir, aimer, grandir: des webséries pour tous les goûts

Les webséries et autres fictions québécoises uniquement offertes en ligne sont de plus en plus nombreuses. Le Devoir vous propose une sélection de nouveautés numériques prometteuses.

Toutes sortes de morts

Déjà en ligne depuis quelques jours, la websérie Le Killing oscille entre la comédie plus ou moins absurde et le thriller en racontant le jeu d’élimination auquel se livrent les moniteurs d’un camp de jour. À noovo.ca, depuis le 7 janvier. Dans un registre plus fantastique (quoique…), Marc-André Coallier effectue un retour remarqué à l’écran dans Germain s’éteint, qui suit les efforts d’un homme qui reçoit un diagnostic d’obsolescence programmée. Sur Tou.tv, dès le 30 janvier.

Les dangers de grandir

Ces deux webséries qui visent un public adolescent abordent de façon bien distincte les « dangers » de grandir et de prendre conscience de la portée de ses actes. Dans Et puis Amélie est partie, un grand ado de 16 ans voit son amie imaginaire depuis sa tendre enfance et dont il est maintenant amoureux le quitter à cause de ses nouvelles habitudes de vie plus « adultes ». Il sera verra imposer par la Régie de l’accompagnement imaginaire un nouveau compagnon pas reposant (Didier Lucien, en grande forme). À tv5.ca, dès le 28 février.

Photo: TV5

Le thriller OFF raconte les conséquences de plus en plus graves d’une très longue panne d’électricité pour les habitants d’un village, à travers le point de vue d’adolescents, dont un jeune homme qui n’est peut-être pas complètement étranger à cette interruption de courant… En ligne à temps pour la relâche scolaire à squat.telequebec.tv.

Amitiés atypiques et amours compliquées

Douze ans après Minuit, le soir, Pierre-Yves Bernard et Claude Legault refont équipe à l’écriture dramatique pour Appelle-moi si tu meurs, un thriller dans lequel Legault incarne un policier pris dans un dilemme moral au moment d’une vaste opération antimafia qui risque d’emporter un ami « secret », un lieutenant de cette organisation criminelle, interprété par Denis Bernard. Claude Desrosiers (Aveux, Feux) réalise. Sur Club Illico, dès le 28 février.

Photo: St-Laurent.TV

Il est également question de relations amicales pas banales dans La maison des folles, qui raconte la difficile intégration d’une adolescente fraîchement arrivée d’Afrique qui aboutit dans une famille d’accueil pour jeunes filles pas commodes, qu’elle apprendra à aimer même si elles lui font la vie dure. À unis.ca, dès le 10 avril

Il sera question d’amitié, mais surtout d’amours compliquées dans Fourchette, une adaptation du blogue Les fourchettes de l’auteure et scénariste Sarah-Maude Beauchesne (L’Académie), qui fait d’ailleurs le saut devant la caméra pour l’occasion. Sur Tou.tv, le 13 mars.

Et au printemps, la comédie dramatique Téodore pas de h, une incursion dans la tête d’un trentenaire souffrant d’un TDAH (Philippe-Audrey Larue-St-Jacques) qui décide de retourner à l’école pour finir ses études secondaires, déchiré entre les conseils d’un coloc pas toujours aidant et ceux d’une conseillère pédagogique au charme troublant, fera à la fois rigoler et réfléchir qui s’y aventurera. À teodorepasdeh.com, en avril.