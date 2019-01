Sur vos écrans: vie de doués et problèmes de santé

Petits génies

Ils sont encore tout petits, et déjà leur talent exceptionnel laisse les adultes pantois. Musiciens, athlètes, artistes, les enfants et adolescents d’un peu partout dans le monde dont on fait la connaissance dans cette série documentaire québécoise de dix épisodes épatent et intriguent, mais nous forcent à nous questionner sur les « dangers » d’être pourvu d’un talent ou d’un don exceptionnel et de devoir le mettre à profit à un âge où les autres ne pensent qu’à jouer…

Chaque épisode tourné dans une région de la planète donne à découvrir le parcours d’exception de trois jeunes prodiges. On les suit dans leur quotidien de « doués » et dans des périodes charnières qui pourraient faire basculer leur avenir… En complément à leurs entrevues, malheureusement souvent un peu trop mises en scène, l’entourage et les parents de ces jeunes talents racontent leur progression et partagent leurs impressions sur les conséquences de cette vie pas banale. Intéressant, mais souvent franchement troublant.

TV5, mardi 19h

Santé!

Ces deux webséries mises en ligne cette semaine ont pour point commun le système de santé, mais c’est bien la seule chose qui les lie… Neurinome est une adaptation sérielle d’une pièce de théâtre franco-ontarienne, Un neurinome sur une balançoire d’Alain Doom, le monologue d’un acteur dont le destin est chamboulé lors de son passage pour le travail à Sudbury, où on lui découvre une tumeur au cerveau. En ouverture de chaque épisode apparaissent les vers d’un poète franco-ontarien, dont un certain Patrice Desbiens…

La seconde saison de Stagiaires d’un jour (la première saison est disponible sur YouTube), une websérie documentaire produite avec la collaboration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, donne à nouveau la chance à des personnalités publiques de suivre une infirmière dans sa routine de travail durant toute une journée. Louis-Jean Cormier, Guy A. Lepage, Florence Longpré et Marianne St-Gelais se prêtent de plein gré à cette expérience télévisuelle émouvante et éclairante sur les différentes facettes de ce noble métier.

Le visionnement en continu La plus « éducative » des cambrioleuses, l’énigmatique Carmen Sandiego, qui s’est fait connaître auprès des jeunes et moins jeunes à travers des jeux vidéo, des jeux-questionnaires télé et une série animée, est de retour dans une nouvelle série d’animation. Cette fois, on suit cette voleuse bien intentionnée qui parcourt la planète pour faire échouer les projets de la maléfique V.I.L.E.

Carmen Sandiego Netflix, dès vendredi

Revoir Dodo

Après une courte apparition dans son propre rôle dans le dernier Bye Bye, voilà que notre Dodo nationale revient au petit écran pour toute une heure consacrée à sa carrière bien remplie à l’écran. Outre ses partenaires de revue de fin d’année Yves Jacques, Patrice L’Écuyer et René Simard, ses collègues de comédie (et de drame) Sylvie Moreau, Vincent Bilodeau et Louise Portal, ainsi qu’une héritière comique, Cathy Gauthier, viennent lui rendre un hommage qui sera sans doute plus réussi que celui qu’on lui a offert au gala de l’ADISQ il y a trois ans… Les enfants de la télé, spéciale Dominique Michel Radio-Canada, mercredi, 20h

unis.ca, dès lundiTou.tv, dès mercredi