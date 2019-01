Le contrat radio de Patrick Lagacé force un délai pour «Deux hommes en or»

L’émission Deux hommes en or, diffusée à Télé-Québec, ne sera pas présente en ondes pour la saison automnale en raison du nouveau contrat radio de son co-animateur Patrick Lagacé. Retour sur les écrans en janvier 2020, a appris Le Devoir. D’ici là, c’est l’émission Y’a du monde à messe qui occupera cette case horaire.

La radio montréalaise 98,5 FM, une station de Cogeco, a annoncé mercredi avoir mis sous contrat M. Lagacé, qui animera dès septembre les retours à la maison tous les jours de la semaine, ce qui représente une importante charge de travail.

Si le communicateur omnivore réduira son nombre de chroniques à La Presse en septembre, il n’aura pas la tâche à l’automne d’animer Deux hommes en or. Si l’émission coanimée par Pierre-Yves Lord va étirer sa saison actuelle jusqu’au mois de mai, elle ne reprendra pas par la suite avant janvier 2020. M. Lagacé aura ainsi davantage de temps pour bien lancer son émission radiophonique.

Diffusée les vendredis à 21 h, Deux hommes en or est une idée originale de Pierre-Louis Laberge et de Patrick Lagacé, qui est aussi coproducteur associé via sa boîte Kick Communications.