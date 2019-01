Un médecin particulier…

Début de la diffusion en français de ce drame médical américain, qui a connu un énorme succès chez nos voisins du Sud. Freddie Highmore (Neverland) y incarne un jeune interne en chirurgie qui débarque dans un hôpital californien. Sa particularité ? Il souffre d’un trouble du spectre de l’autisme… Deux épisodes en rafale ce soir.

Le bon docteur, TVA, dès 20 h

Toujours plus près de la chute…

Cette série allemande à saveur rétro, la suite de la très réussie Deutschland 83, qui suivait un espion est-allemand en devenir envoyé à l’ouest, nous emmène trois ans plus tard, alors que les fissures du mur se font de plus en plus évidentes… Profitez d’une incursion « gratuite » sur cette plateforme pour consulter la sélection de séries et films.

Deutschland 86, sundancenow.com, dès aujourd’hui