«Format familial, spéciale Passe-Partout»: une bien belle «plogue» pour poussinots

Normalement, on ne suggère pas d’émissions servant à promouvoir la sortie d’un film ou d’une production télévisuelle à venir, qui promettent de nous faire découvrir « les coulisses » de ces productions et les états d’âme de leurs artisans.

Mais c’est le temps des Fêtes et cette édition spéciale du magazine Format familial est consacrée à une production qui appelle la nostalgie de l’enfance réconfortante, souvent caractéristique de cette période de l’année : l’incontournable Passe-Partout, dont la nouvelle mouture sera en ondes le 25 février.

Heureusement, cette petite heure dans l’univers qui a marqué une génération (ou deux…) de tout-petits dépasse largement la simple « plogue » habituelle. Outre la traditionnelle mais pas tellement révélatrice visite des coulisses du plateau de tournage, les entrevues avec les nouveaux interprètes des « Passe » et les scénaristes qui ont remis les textes originaux au goût du jour, on a droit à de touchants entretiens entre des fans, grands et petits, d’émissions jeunesse marquantes des 40 dernières années, et l’interprète de leur « idole ».

S’ajoutent une montée de lait fort pertinente de Marie Eykel et une rencontre entre les arrangeurs passés et actuels des chansons et thèmes emblématiques de la série. Un « avant-goût » qui fera vibrer la fibre nostalgique des vieux poussinots et qui leur donnera peut-être le goût d’initier une nouvelle génération à cette émission phare, dans ses deux incarnations.