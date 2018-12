«La vérité sur la remise en forme»: leçons de conditionnement physique

Marcher 10 000 pas par jour garde en santé pour toujours, dit-on. Ce nombre magique passé comme vérité dans l’imaginaire n’a pourtant aucune assise scientifique. Cela reste en revanche un excellent slogan publicitaire qui a servi de moteur à La vérité sur la remise en forme. Ce reportage de la BBC, repiqué par ICI Explora, prend la science à témoin pour mieux déculotter quelques mythes tenaces à propos du conditionnement physique.

À l’heure où bonnes résolutions riment souvent avec une inscription au gym (selon toute probabilité allègrement boudé), le journaliste médical Michael Mosley propose une tout autre façon d’envisager la remise en forme au fil d’un périple qui le mènera dans plusieurs universités à la recherche de la méthode idéale. Avec un sens aigu de la formule, il opposera aux magiques 10 000 pas d’autres chiffres, dont certains paraissent au moins aussi séduisants, comme ces deux minutes par semaine d’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT). Une technique qui ne convient vraiment pas à tous.

Du même souffle, le reporter s’attaque à la musculation, démontrant que poids lourds et poids légers mènent aux mêmes résultats. Suivent la course et la danse, dont les effets positifs sur le cerveau — sur le plan cognitif et la mémoire opérationnelle — sont mesurables. Conseillé par des scientifiques et épaulé à chaque étape par un groupe témoin, Mosley fait un excellent guide, aussi pugnace que curieux. Cela ne l’empêche pas d’abuser des raccourcis à force de traquer le gain maximal pour un effort minimal.