«La maison des Syriens»: solidarité exemplaire

La maison des Syriens présente une forme d’abnégation chez Nadine Beaudet et Christian Mathieu Fournier, un tandem de cinéastes et de producteurs tournant parfois en solo, parfois, comme ici, en duo. Leur association fut sans doute vitale pour maintenir la flamme et pallier un manque : les protagonistes dont tout le monde parle, une jeune famille de réfugiés syriens perdue dans les limbes d’une crise internationale, se font attendre, bien malgré eux, parmi les citoyens du village de Saint-Ubalde.

Ce qui ne devait être qu’une démarche d’observations pendant quelques semaines, le temps de voir à l’oeuvre un comité de parrainage d’une dévotion exemplaire, s’est peu à peu transformé en apologie de la patience devant la complexité de cette entreprise charitable et délicate. Chaque réunion observée par les cinéastes permet de saisir l’ampleur de la tâche, la multiplicité des enjeux et l’importance de garder le cap au milieu de ce système kafkaïen.

La longue attente durera plus d’un an, permettant à Beaudet et Fournier de s’attacher à une foule de personnages colorés, enthousiastes, et de tous les horizons — au propre comme au figuré. Car La maison des Syriens bat en brèche, mais sans tambour ni trompette, l’homogénéité de la ruralité québécoise, là où des gens de toutes les générations se donnent la main. On voit ce qu’ils apprennent et on savoure ce qu’ils nous enseignent : une solidarité exemplaire.