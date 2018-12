Sur vos écrans: des célébrations, des récapitulations et une évasion

Célébrations étoilées

Ceux qui prennent congé des fêtes de famille ou des soirées entre amis à la veille de Noël ont un programme double pas piqué des vers sur les ondes de la télé publique québécoise : un party musical de saison comme sait en faire l’équipe de Belle et Bum en compagnie de Pierre Lapointe, Safia Nolin, Elliot Maginot, Édith Butler, Pierre-Yves Lord, Patrick Norman et son amoureuse Nathalie Lord, et Judi Richards et ses filles Karine et Sarah-Émilie, qui nous font un Noël de Deschamps.

Tout de suite après, Christian Bégin reprend du service sur la scène du théâtre Paradoxe pour une édition toute spéciale de sa messe, à laquelle sont conviés Guy A. Lepage, Martin Matte, Denise Bombardier, la chanteuse française Zaz, l’imam de la mosquée de Saint-Jean-sur-Richelieu Hassan Guillet et la directrice de l’école Marie-Clarac, sœur Jacinthe Caron. Tout un panel…

Télé-Québec, lundi, dès 20 h, rediffusion de YDMAM mardi, 20h

Journal d’une évasion

En décembre 2012, le jour de son 63e anniversaire, l’ingénieur français Francis Collomp, qui travaille pour une entreprise d’éoliennes, se fait enlever dans le nord du Nigeria par des combattants du groupe Ansaru, une branche de Boko Haram. Il sera captif durant presque un an, jusqu’au jour où il réussira à s’évader. Dans ce documentaire, malheureusement un peu trop chargé d’effets de mise en scène, il raconte avec sobriété cette effroyable captivité et les moyens qu’il a trouvés pour organiser sa fuite.

Planète +, jeudi, 20h

Bilans culturel et médiatique

En attendant les rétrospectives comiques de la dernière année, certaines émissions spéciales offrent des résumés plus sérieux de 2018. La traditionnelle revue culturelle de Radio-Canada, animée par André Robitaille, s’attardera sans doute à la question de l’appropriation culturelle et aux suites du mouvement #MoiAussi. Dans les médias abordera également l’année culturelle en compagnie de Magalie Lépine-Blondeau, l’année environnementale avec Dominic Champagne, et l’année politique avec notre collègue Michel David.

Ce n’est pas la première fois que le roman d’aventures de l’auteur britannique Richard Adams racontant l’exode d’un groupe de lapins qui fuient la destruction de leur garenne, en quête d’une nouvelle contrée où ils pourront poursuivre leur vie tranquillement, est adapté en série d’animation. En voilà tout de même une toute nouvelle, coproduite par la BBC et Netflix, et déclinée en quatre épisodes. James McAvoy, John Boyeda et Ben Kingsley prêtent leur voix aux lapins en fuite.

La colline aux lapins (Watership Down en V.O.A.)

Netflix, dimanche

Des tout-petits qui nous grandissent Ces petites capsules de quelques minutes produites par la branche québécoise de Planète + sont toutes simples, le concept est prévisible, à la limite du cliché, et pourtant, on ne peut faire autrement que craquer devant les propos imagés et les réflexions profondes de jeunes enfants du début du primaire, qui se confient sur une foule de sujets, sérieux et moins sérieux… Efficace pour redevenir petit et grandir un peu, en même temps…



J’ai retrouvé l’enfant en moi

Planète +, du 22 décembre au 1er janvier, juste avant l’émission de 20h

Radio-Canada, vendredi, 21hTélé-Québec, jeudi, 20h