Notre choix cette fin de semaine

Parfum moderne et lapins en fuite

Deux adaptations télévisuelles d’oeuvres littéraires célèbres du XXe siècle produites par Netflix paraissent en fin de semaine : une relecture allemande et sise à l’époque contemporaine du roman à succès de Patrick Süskind, et une transposition animée du roman d’aventures anglais Watership Down, qui raconte l’exil de lapins sauvages dont le garenne a été détruit.

Le parfum et La colline des lapins, Netflix, vendredi et dimanche

Fred et la musique

Pour une quatrième fois, le conteur de Saint-Élie fait équipe avec l’OSM pour raconter une histoire dont il a le secret, jumelée aux chants des Petits Chanteurs du Mont-Royal, qui se joignent à l’aventure pour la première fois.

Les jours de semelle. Un conte de Fred Pellerin, Radio-Canada, dimanche, 20 h.