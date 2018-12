Des « cobayes » bien volontaires

Dans cette nouvelle série documentaire originale animée par Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, une centaine de Québécois se prêtent de bon gré pendant toute une semaine à une quarantaine de tests ayant pour but de prouver (ou non) des théories de toutes sortes.

Le gros laboratoire, Explora, 21 h

Extraterrestre perdu en forêt

Cette nouvelle websérie jeunesse créée par la même bande que l’étrange Marc-en-peluche s’aventure du côté de la science-fiction plus classique avec une histoire d’extraterrestre qui veut rentrer à la maison… Avec l’aide de deux préados dégourdis. Charmant. Pour les grands du primaire.

Les Mounches, squat.telequebec.tv