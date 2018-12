Apple diffusera de nouvelles aventures de Charlie Brown et de Snoopy

Los Angeles — Charlie Brown, Snoopy et le reste de la bande de Peanuts seront bientôt en vedette sur le service de diffusion en continu d’Apple. Le géant de l’informatique a en effet conclu une entente avec DHX Media pour produire de nouvelles aventures du petit garçon à la tête ronde et de son excentrique beagle. L’entreprise spécialisée dans la création de contenu et de marques pour enfants développera et produira une programmation originale pour Apple, dont une nouvelle série, des émissions spéciales et des courts métrages basés sur les célèbres personnages. La bande dessinée Peanuts a été créée en 1950 par Charles M. Schulz.