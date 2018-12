L’histoire d’un livre d’exception

Une semaine après la diffusion de la version française signée Hugo Latulippe, voici la déclinaison anglophone de ce projet documentaire commun sur le célèbre conte de Saint-Exupéry.

Invisible Essence : The Little Prince, CBC Documentary Channel, 20 h, et à watch.cbc.ca

Télé-cadeau

La télé publique québécoise offre deux de ses nouveautés d’hiver en ligne avant la cohue de la rentrée télévisuelle. Outre les six premiers épisodes d’une série documentaire sur l’histoire du Québec, il est possible d’engloutir la première saison de l’excellente comédie dramatique écrite par Florence Longpré mettant en lumière trois jeunes femmes qui ne l’ont pas facile…

M’entends-tu ? et Kébek, telequebec.tv