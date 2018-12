L’année 2018 en 12 regards sur nos écrans

La série documentaire d’ici : «Fentanyl, la menace» Ce n’est peut-être pas la plus réussie d’un point de vue formel, mais cette docuréalité, diffusée à Moi et cie, qui offre un portrait partiel mais alarmant des ravages que cause cet opioïde potentiellement mortel, est sans doute la plus dérangeante et la plus nécessaire des productions du genre cette année. Animée avec sensibilité et sans jugement par le rappeur Samian, la série a le grand mérite de donner la parole à ceux que l’on voit très peu dans les médias et qui sont pourtant les premières victimes de cette crise : les toxicomanes. — Amélie Gaudreau