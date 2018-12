«Kebek»: histoire thématique

Les émissions sur l’histoire ne sont pas légion au petit écran québécois. A-t-on peur d’assommer le public ? Ou de proposer des manières de l’interpréter qui pourraient créer la controverse ? Le récent exemple de la série Canada : The Story of Us, diffusée à CBC, laisse à cet égard un souvenir peu agréable.

Télé-Québec s’est risquée dans ce créneau l’an dernier avec la série MTL, qui se penchait sur le passé de notre métropole à travers des thèmes particuliers, plutôt que de raconter son histoire de façon bêtement chronologique. Elle remet ça avec Kebek, qui emprunte le même canevas en s’intéressant à l’histoire du Québec.

Cette production animée par la journaliste Noémi Mercier — et à laquelle ont collaboré les collègues du Devoir Jean-François Nadeau et Stéphane Baillargeon — explore notre histoire à coups de deux thèmes par épisode, chacun abordé à travers une œuvre d’art présentée par une personnalité, dont les propos viennent « colorer » de façon plus ou moins pertinente ceux des historiens et vulgarisateurs consultés. Ainsi, on aura droit à un panorama de l’évolution de la chasse, de la mode, de la cuisine ou de notre rapport à la forêt et à l’eau, au rythme des mutations de notre société.

À la lumière des trois épisodes visionnés, il est évident que certains thèmes auraient mérité bien plus que la petite dizaine de minutes qui leur sont consacrées. On apprend tout de même beaucoup de choses, mais on aurait préféré un peu moins de « vedettes » et un peu plus de contenu…