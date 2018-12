Sur vos écrans: consécrations, vérifications et traditions

Rassurante constance

Il est rare qu’une chaîne télé propose une programmation qui n’offre absolument rien de neuf et qu’elle ravit les téléspectateurs, qui se font d’ailleurs plus nombreux que d’habitude. On peut observer ce phénomène annuellement quand se pointe Ciné-Cadeau à la télévision publique québécoise. Que du réchauffé : des films d’Astérix usés à la corde mais extrêmement populaires, des aventures de Tintin et de Lucky Luke elles aussi passablement défraîchies et toute une panoplie de « nouveautés » des années 2000 et 2010.

Télé-Québec, dès lundi, 9 h, 15h30 et 18h30

Soirs de gala

Les comiques et les inspirations des jeunes sont à l’honneur dans deux cérémonies en ondes cette semaine. Les Olivier célèbrent leur 20e anniversaire d’existence en compagnie des humoristes Philippe Laprise et Pierre Hébert. Katherine Levac domine la course avec cinq nominations, suivent les « vétérans » Martin Matte, Louis-José Houde et François Bellefeuille. La deuxième édition du gala MAMMOUTH, toujours animé par Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, permet au jeune public de Télé-Québec de récompenser les personnes qui ont posé les gestes les plus inspirants cette année. Parmi les nommés, on note le trio du Lab-École, l’humoriste Manal Drissi, la comédienne Ludivine Reding, le journaliste Olivier Arbour-Masse et le chanteur Hubert Lenoir.

Radio-Canada, dimanche 20hTélé-Québec, vendredi, 20h

Encore bien des mythes à déboulonner…

La pharmacien le plus médiatisé du Québec, Olivier Bernard, reprend son rôle de vulgarisateur comique pour démystifier des lieux communs et croyances populaires tenaces à propos de la santé. Il ouvre cette troisième saison avec un épisode consacré à l’ostéopathie, cherchant à savoir si cette discipline est soutenue par des preuves scientifiques. Il sera également question au cours de l’hiver de la maladie de Lyme, d’autisme, de suppléments vitaminiques, d’allergies alimentaires et d’antibiotiques.

Le visionnement de la semaine La première saison du thriller de science-fiction Counterpart proposé par la chaîne américaine Starz, relayé ici par CraveTV, a reçu un bel accueil critique. On y suivait les aventures d’Howard Silk (J.K. Simmons, toujours aussi efficace), un employé de l’ONU à Berlin dont l’existence plutôt triste était transformée par la découverte d’une réalité parallèle où son double mène une vie que l’on peut qualifier de plus… palpitante. Espérons que ce deuxième effort sera aussi convaincant.

Counterpart, saison 2 CraveTv, dès dimanche

Lars Von Trier sur demande Il faut être fait solide pour se rendre jusqu’au bout du dernier opus de Lars Von Trier, un drame d’horreur particulièrement sanglant qui a reçu un accueil glacial, pour ne pas dire outré, lors de la première au Festival de Cannes, et la plupart des critiques n’ont pas été tendres à son égard. Matt Dillon y incarne un tueur en série très méticuleux qui considère ses crimes comme des oeuvres d’art et cherche à atteindre la « perfection », jusqu’à ce qu’il se fasse arrêter… On ne s’étonne donc pas tellement que cette nouveauté de la figure de proue du Dogme 95 aboutisse directement en visionnement sur demande…

saison 3 Explora, vendredi, 19h30