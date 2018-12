S’en sortir, ou pas

Après deux saisons de cette série documentaire donnant la parole aux personnes en situation d’itinérance sur leur difficile réalité, cette édition spéciale de Face à la rue retourne à la rencontre de certaines d’entre elles, qui ont réussi à améliorer leur sort, ou non…

Face à la rue : que sont-ils devenus ?, Moi et cie, 19 h 30

Aborder l’égalité ensemble

En complément à l’essai du même titre, ce documentaire de Laurence Trépanier et Tanya Lapointe propose des « visions » de l’égalité entre les hommes et les femmes, par des personnalités de différents horizons et générations, et aussi des solutions pour l’atteindre.

50/50, RDI, 20 h