La morale des robots

Le titre fait peur, comme le propos de ce documentaire de Maxim Pozdorovkin. Avec trois exemples de décès accidentels provoqués par des robots de notre quotidien « moderne » et de multiples situations où ces machines ont pris le relais de l’humain, le documentaire montre les dangers du tout-à-l’automatisation

The Truth About Killer Robots, HBO, 18 h 05

Pertinent à jamais ?

Marc Labrèche est derrière et devant la caméra pour ce documentaire où il demande à des créateurs de divers domaines culturels s’il est possible pour un artiste d’avoir dit tout ce qu’il avait à dire. John Irving, Charlotte Gainsbourg, Alexandre Jardin, Denys Arcand, Xavier Dolan et bien d’autres se prêtent à l’exercice.

Le cri du rhinocéros, Radio-Canada, 21 h