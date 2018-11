«Appelez mon agent»: consécration et renaissances

Vous nous trouvez un peu tardifs avec notre commentaire sur la troisième saison de l’excellente comédie dramatique Appelez mon agent ? C’est que Tou.tv nous a pris par surprise en la rendant disponible le 9 novembre dernier, alors qu’elle devait être lancée le 29, au lendemain de la diffusion sur la chaîne qui la produit, France 2. La visite au Québec de son idéateur, l’agent artistique d’expérience Dominique Besnehard, explique sans doute cette diffusion hâtive.

Peu importe, on tenait à vous en glisser un mot, parce que cette troisième saison, l’avant-dernière selon les dires de l’équipe qui ont filtré dans les médias hexagonaux récemment, est sans aucun doute la meilleure, la plus aboutie, la plus équilibrée, la plus drôle du lot.

La panoplie de vedettes de catégorie A qui ont accepté d’y participer avec un enthousiasme évident et une autodérision à toute épreuve (Jean Dujardin, Monica Bellucci, Isabelle Huppert) y est sans doute pour quelque chose. Les intrigues imaginées par l’équipe scénaristique, menée par la créatrice de la série Fanny Herrero — qui a d’ailleurs annoncé récemment qu’elle passait à d’autres projets —, bien équilibrées entre les stars invitées et les attachants personnages fictifs de l’agence, dont la plupart vivent une certaine renaissance, et les dialogues, toujours aussi relevés sans jamais tomber dans le cynisme, font le reste du travail. On a déjà hâte de voir la suite, et la relecture québécoise, diffusée en janvier à TVA.