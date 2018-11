Sur vos écrans: des robots, des primates et des rythmes

L’échantillon, source de création

Cette courte série documentaire en quatre épisodes dresse le portrait de cinq créateurs québécois de rythmes hip-hop dans leur processus créatif à partir d’un album qu’ils doivent échantillonner ; un classique du jazz québécois des années 1970 : Jérémie de Lee Gagnon. Toast Dawg, un vétéran du genre, VNCE Carter, acolyte des Dead Obies, Foxtrott, une des rares femmes de ce milieu, KNLO du collectif Alaclair Ensemble et High Klassified, un petit nouveau qui monte vite, se prêtent à l’exercice de création à partir du même disque, et racontent leur travail bien différemment.

lafabriqueculturelle.tv, dès maintenant

La morale des robots

Le titre fait peur, mais le sujet exploré dans ce documentaire, à savoir les dangers que les robots qui font partie de notre quotidien, au travail ou ailleurs, représentent pour les humains, est tout aussi effrayant. Et déstabilisant. Le documentariste d’origine russe Maxim Pozdorovkin relate trois cas d’humains tués par robots : dans une chaîne de montage d’une usine Volkswagen, à cause d’une voiture électrique sans conducteur, et un drone de la police de Dallas qui a provoqué la mort de suspects. À ces deux exemples évocateurs s’ajoute l’illustration des usages nombreux que l’on fait maintenant des robots et autres automates dans toutes sortes de domaines, qui font le travail jadis occupé par des êtres humains. Le film montre également de belle façon comment le progrès nous a fait ignorer les fictives mais pas moins pertinentes « trois lois de la robotique » exposées par Isaac Asimov dans sa nouvelle Cercle vicieux : les robots ne doivent pas porter atteinte aux êtres humains ni permettre qu’ils soient en danger, ils doivent obéir aux ordres, tant que ça ne contrevient pas à la première règle et ils doivent assurer leur protection pourvu que ça n’entre pas en conflit avec les deux premières lois… De quoi déchanter sur le tout-à-l’automatisation…

HBO, lundi, 22h

Dissiper les brumes autour de Dian Fossey

Photo: Canal D

Le grand public se souvient de la primatologue américaine Dian Fossey grâce au film biographique qui lui a été consacré en 1989, Gorilles dans la brume, mettant en vedette Sigourney Weaver. Cette courte série documentaire produite par National Geographic dresse le portrait de cette femme d’exception qui a dédié les dernières décennies de sa vie à la défense et à la protection de la population de gorilles des montagnes au Rwanda. Elle a été assassinée là-bas à la fin de 1985 dans des circonstances qui n’ont jamais été élucidées. La série, présentée en rafale le même soir, tente à la manière des productions « true crime » de dissiper le brouillard autour de ce crime resté irrésolu, surtout grâce aux nombreux témoignages d’anciens collègues et amis de la primatologue. Les abondantes images d’archives montrant Fossey au travail auprès de ces grands primates donnent toute l’ampleur de son oeuvre et donnent le goût de revoir le biopic qui lui a été consacré.

« Ultra-extrême » C’est cette expression improbable qui nous vient en tête en regardant cette série documentaire en six épisodes, une coproduction franco-québécoise qui met en scène Marc Mouret, ingénieur et adepte de séjour de survie, qui se prête à des expériences particulièrement éprouvantes : nager 1 km dans un lac glacé, marcher 100 km dans le chaud désert marocain, descendre en apnée dans les profondeurs de la mer Méditerranée… Pour chacune de ces épreuves, le cobaye bien volontaire a 100 jours pour se préparer. La série documente cette préparation et les changements physiologiques qu’elle induit, montrant la résistance dont peut faire preuve l’être humain dans des situations hors de l’ordinaire. Intéressant, mais mal servi par une facture visuelle et sonore tapageuse.



100 jours

TV5, vendredi, 19 h 30

Le visionnement en continu de la semaine Dystopie « soviétique »… Première série originale polonaise produite par le géant du streaming, ce « thriller dystopique » en huit épisodes relate l’enquête d’un étudiant en droit et un enquêteur de police déchu dans un Pologne toujours sous l’emprise d’un régime totalitaire soviétique en 2003, vingt ans après un attentat qui a stoppé les élans d’émancipation de la population. Leur découverte autour de cet attentat alerte les autorités toujours en place…



1983

Netflix, dès vendredi

Canal D, jeudi, dès 21h