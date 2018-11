«1918-1939: les rêves brisés de l’entre-deux-guerres»: période trouble en 13 destins

Les habitués de RDI qui tomberont par hasard sur cette série seront un peu déstabilisés. C’est que ce projet télévisuel colossal, une coproduction européenne de huit épisodes, emprunte aux codes de la fiction pour raconter l’entre-deux-guerres à travers le regard de 13 personnes, connues ou non. Le destin de ces six femmes et sept hommes d’Allemagne, d’Italie, de Pologne, de France, d’Autriche, de Russie, d’Angleterre, de Suède et du Vietnam encapsule le tumulte politique, social, culturel et économique qui caractérise cette période trouble du XXe siècle.

Au rayon de ceux dont les noms ont laissé leur marque dans l’histoire avec un grand H figurent le révolutionnaire Hô Chi Minh, la star du cinéma muet Pola Negri et le commandant du camp de concentration d’Auschwitz Rudolf Höss.

Ces récits de vie élaborés à partir de lettres, de journaux intimes et d’autres documents d’archives sont mis en images à travers des dramatisations fort crédibles, portées par des interprètes de talent et une réalisation originale. Ces séquences, qui intègrent souvent des images d’archives, s’imbriquent parfaitement aux segments strictement documentaires, plus classiques et pédagogiques, qui contextualisent les cheminements individuels.

Voici donc une série hybride « passionnante » qui a le grand mérite de faire découvrir une période historique autrement qu’à travers le prisme des dirigeants politiques et économiques.