Notre choix cette fin de semaine

Les Coen dans l’Ouest

Le projet de série télé des frères Coen s’est transformé en long métrage de six courtes histoires campées dans le Far West. Et on passe un très bon moment…

La ballade de Buster Scruggs, Netflix, vendredi

Le super-créateur et des humains

Pour souligner le décès de Stan Lee, Explora ressort cette série où il rencontrait des personnes avec des dons qui relèvent presque du surnaturel…

Stan Lee et les Super-Humains, Explora, samedi, dès 20 h

Lenù et Lila

L’adaptation de Mon amie prodigieuse, en version originale italienne sous-titrée en anglais, ne trahit pas le best-seller d’Elena Ferrante, pour le mieux.

My Brilliant Friend, HBO Canada, dimanche, 21 h